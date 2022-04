Bewusstsein für die Region stärken

Werbung

Die vier Leader Regionen des Weinviertels und der Weinvierteltourismus haben heuer die Geschichte, die sanft hügelige Landschaft mit den malerischen Kellergassen und natürlich das obligatorische Achterl zum Schwerpunkt gemacht.

Der Tag startete in Schrattenberg, wobei Wilfing die schwierigen Jahre am Eisernen Vorhang in den Mittelpunkt seines Referats stellte. Bürgermeister Johann Bauer nutzte die Chance des Vorhangfalls und arbeite seither sehr eng mit den Nachbargemeinden zusammen. So auch Pavel Trojan, Bürgermeister von Valtice, der grenzüberschreitend mit Schrattenberg bei diversen Projekten immer gerne dabei ist.

Auch Hermann Hansy, er war viele Jahre Regionalmanager, war Gast in Schrattenberg. Er erzählte über diverse Kooperationsprojekte und die erste europäische Euregio, die drei Gebiete, Weinviertel, Südmähren und Westslowakei umfasst und die beispielhaft entstand.

Das Projekt „Regionsbewusstsein Weinviertel“ dient der Stärkung der Identität und der Verbundenheit der Bewohner mit der Region. Als äußeres Zeichen wurde nun in den 122 Gemeinden mit rund 300.000 Bewohnern die orange Weinviertelfahne gehisst um so auch den Stolz der Weinviertler auf ihre Region sichtbar nach außen zu tragen.

