Schrattenberg Dorferneuerung sanierte alte Sitzgruppe

So sieht die Sitzgruppe nach ihrer Sanierung aus. Foto: Helmut Kaufmann

D ie Sitzgruppe am Schrattenberger Straßenberg bestehend aus acht Sitzen und einem runden Tisch lädt nun wieder zum Verweilen ein. Sie diente jahrelang als Empfangsstelle der heimkehrenden Stellungspflichtigen und wurde auch von den örtlichen Jugendlichen gerne als „Treff“ genutzt, verlor aber in letzter Zeit an Bedeutung.

Der kleine Hügel, worauf sie steht, ist von einem Schuppen und einer riesigen Birke beschattet und bietet sich geradezu für eine gemütliche Rast an. Die Sitzgruppe früher. Foto: Helmut Kaufmann Der Schrattenberger Dorferneuerungsverein hat die Anlagenteile nun revitalisiert. Als Besonderheit gilt ein alter Dampfröhrenstein, welcher jetzt als Abfallbehälter dient.