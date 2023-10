Bürgermeister Johann Bauer tritt nach Wirtshausschlägerei zurück

Da saßen die Watschen und die derben Worte locker: Bürgermeister Johann Bauer (ÖVP) war in der Vorwoche mitten in einer Wirtshausrauferei, Tonaufnahmen davon aus dem Inneren des Wirtshauses und Videos von der Rangelei davor gehen derzeit in Schrattenberg viral: „Es war eine große Diskussion“, sagt der Bürgermeister darauf angesprochen. Der Inhalt? „Private Sachen, nichts Politisches.“ Zumindest dürfte Alkohol im Spiel gewesen sein.

Das Video und Audioaufnahmen sprechen allerdings ein anderes Bild: Die Beteiligten werfen sich Verbalinjurien an den Kopf, deutlich hört man das Klatschen der Watschen und diverse Drohungen, die nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden können: „Hast du genug Zähne?“, „Du bist tot!“ etc. werfen einander die streitenden Männer an den Kopf. Und dazwischen die flehentlichen Rufe der Wirtin: „Geht's alle nach Hause!“ Freunde versuchen dann, die Streitenden zu trennen.

Schlussendlich werden die Beteiligten spätnachts aus dem Wirtshaus geworfen, auf der Straße geht das Gerangel weiter, vor einem Privathaus kommt es zum Showdown, der Bürgermeister droht seinem Gegenüber und stupst es, woraufhin es Prügel für den Ortschef setzt.

„Es ist nichts geschehen“, sagt Bürgermeister Johann Bauer auf NÖN-Nachfrage: Alles wieder gut, es hätten sich alle entschuldigt, die Sache sei damit aus der Welt geschafft.

Gibt es eine Anzeige? Die Polizei gibt zu personenbezogenen Anzeigen und Vorfällen keine Auskunft.

Bürgermeister zieht die Konsequenzen

Am Montagabend zog Bauer dann die Konsequenzen: „Wir haben den Bürgermeisterwechsel ohnehin geplant gehabt, jetzt geschieht das halt ein paar Tage früher“, sagt Bauer im NÖN-Interview: Er legt seine Funktionen mit Ende November zurück und wird seinen politischen Ruhestand antreten. „Das hat nichts mit den Vorfällen im Wirtshaus zu tun, das war rein privat.“

Bürgermeister Johann Bauer legt seine Funtionen nach der Prügelei und den Beschimpfungen vor und im Wirtshaus zurück. Foto: NLK

Mit der Ankündigung des Rücktritts wolle er Diskussionen zuvorkommen, die dem Amt und der Gemeinde schaden könnten: „Weil wir haben gute Arbeit geleistet, das soll mit der Geschichte nicht geschmälert werden.“

Wer wird ihm nachfolgen? „Das muss die Ortspartei entscheiden“, sagt Bauer. Ansprechperson Nummer Eins sei natürlich Vizebürgermeister Helmut Schwarz (ÖVP), in den nächsten Tagen werde es aber Gespräche im Ort und mit der Bezirks-ÖVP geben. Anfang Dezember soll dann der neue Bürgermeister gewählt werden. Die Leitung der Ortspartei hatte Bauer schon 2021 an Schwarz übergeben gehabt.

Johann Bauer war seit 2010 Bürgermeister der 855 Einwohner-Grenzgemeinde Schrattenberg. Für Diskussionen sorgte in den vergangenen Jahren der Umgang der Gemeinde mit Spendengeldern und gespendeten Dachziegeln nach der Hagelkatastrophe 2021, wo Verwandte von Bauer sich gespendete Ziegel geholt hatten.