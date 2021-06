"Die Arbeiten nach dem verheerenden Hagelsturm in Schrattenberg schreiten sehr gut voran, da Einsatzkräfte, Sondergeräte und Abdeckmaterial in ausreichender Anzahl vorhanden sind", sagt Feuerwehr-Sprecher Claus Neubauer: Der Nachschub an Material ist ebenfalls sichergestellt, sodass es trotz schnell voranschreitender Arbeiten zu keinen Material-Engpässen kommt.

"Es werden auch heute wieder hochsommerliche Temperaturen prognostiziert. Dennoch ist die Motivation und die Moral der Feuerwehrmitglieder ungebrochen hoch", weiß der Feuerwehrmann: "Es wurde seitens der Einsatzführung wieder ein Versorgungsdienst eingerichtet, um alle Einsatzkräfte an den Einsatzstellen entsprechen versorgen zu können."