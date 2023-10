Jugendtheater spielt heuer den gestiefelten Kater

Die Jugendbühne Schrattenberg spielt diesmal das Märchen der Gebrüder Grimm „Der gestiefelte Kater“. Die Probenarbeiten laufen schon auf Hochtouren und die Spieltermine stehen ebenfalls fest. Die Regie führt wieder Elke Müller, sie und insgesamt zwölf Schauspieler freuen sich schon auf viele Besucher, große Junggebliebene und Kleine, die Märchen lieben.

Karten kann man auch schon auf der Homepage ( www.theaterverein-schrattenberg.at/pages/home.php) des Theatervereins buchen.

Premiere ist am Samstag, 11. November, um 16 Uhr. Weitere Spieltermine, alle im November: am Sonntag 12., Samstag 18., Sonntag 19. und am Samstag 25., alle um jeweils 16 Uhr.

Kurz die Geschichte des gestiefelten Katers: Es geht um einen klugen Kater, der seinem Herrchen zu Glück und Reichtum verhilft. Der Müller stirbt und seine drei Söhne erben sein Hab und Gut. Der jüngste Sohn erbt nur den Kater. Der Kater ist jedoch kein gewöhnlicher Kater, sondern ein sprechender und überaus kluger und listiger Genosse. Er verhilft seinem Herrchen schließlich zu einer Prinzessin und zu einem Königreich. Der Kater selbst wird in den Adelsstand erhoben.