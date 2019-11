Am Samstag war Premiere der Kinderbühne „Schrattino“ des Theatervereins „Laienbühne Schrattenberg“ im Theatersaal im Kulturhaus am Rathausplatz.

Dass das Grimm-Märchen nicht einfach auf eine Bühne zu bringen ist, ist spätestens dann klar, wenn man sich überlegt, wie die Gold-Marie, selbiges gilt auch für die Pech-Marie, bühnenwirksam darzustellen ist. Die Schrattenberger Theaterprofis haben das vorbildlich und überzeugend gelöst. Auch das mit den Schneeflocken wirkt richtig echt. Überhaupt ist es dem Ensemble, einmal mehr gelungen, dass Publikum, jung und alt gleichermaßen, mit ihrem Spiel und Gestaltung der Aufführung zu ver- und zu bezaubern.

Frau Holle wird in Schrattenberg noch am Samstag 9., 16., 23. November und am Sonntag, 10., 17., und 24. November, jeweils um 16:00 Uhr gespielt. Kartentelefon: 02555 24167