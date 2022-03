Nachbarn in Valtice besucht

Werbung

Der Schrattenberger Winzer Rudolf Zesch bemüht sich seit Jahren persönlich, Brücken zu den Nachbarn jenseits des ehemaligen „Eisernen Vorhangs“ zu bauen. Dabei verbinden gemeinsame Geschichte, die ähnliche Kulturlandschaft, Weinbau und der Tourismus, der durch die Liechtenstein’schen Sehenswürdigkeiten besonders erfolgreich etabliert wurde.

Mit Auslaufen der Corona-Pandemie lud Zesch Persönlichkeiten, die mit den Themen Weinbau und Tourismus verbunden sind, zu einer Tagesfahrt nach Valtice (Feldsberg), wo Bürgermeister Pavel Trojan die Gäste begrüßte und nach Lednice (Eisgrub). Am Programm standen der Besuch des Chateau Valtice (Kreuzkeller) mit anschließender Verkostung und ein Rundgang beim Schloss in Lednice.

Es wurde dort auch „Anno Vino“, ein hochmoderner Betrieb, wo Trauben nur zugekauft werden und pro Jahr zwei Millionen Flaschen den Betrieb verlassen, besucht. Weiters ging es dann auch in den „Untergrund“ zu Valtice Podzemi, das sind 17 Weinkeller, die miteinander verbunden wurden und die jährlich etwa 60.000 Touristen besuchen. Überhaupt ist das Valtice-Areal nach Prag in der Tschechischen Republik das zweitmeist besuchte Tourismusziel des Landes mit allein zwei Millionen Besuchern in Valtice jährlich.

Weinviertel-Tourismusmanager Hannes Steinacker und Bürgermeister Johann Bauer luden ins Weinviertel ein und regten an, die schon bisher gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn weiter zu intensivieren und im Sinne eines Erfolges beider Seiten entsprechend zu verstärken.

Rudolf Zesch freute sich, dass er einmal mehr Brücken zum Erfahrungsaustausch, was Weinbau, Vermarktung und touristische Entwicklung beidseits der ehemaligen Grenze betrifft, bauen konnte und hofft, dass dabei neue Freundschaften geschlossen wurden und erfolgreiche, gemeinsame Projekte entstehen werden.

