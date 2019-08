Der bisherige Postpartner in den Räumlichkeiten des alten Postamtes im Rathaus entschloss sich, nicht mehr weiter zu machen. Damit aber die Gemeinde in Hinkunft nicht ohne Poststelle ist, führte Bürgermeister Johann Bauer mit dem Nahversorger, einem Nah & Frisch-Kaufmann, intensive Gespräche, damit Sonja Schinhan in ihrem Markt diese Aufgabe übernimmt.

Bauer: „Es war nicht schwierig, denn die Zusage der Kauffrau war sofort positiv.“ Mit der Post wurden die notwendigen Kontakte aufgenommen und Mitarbeiter, inklusive der Chefin, entsprechend geschult, um zukünftig die Postpartnerfiliale in gewohnter Qualität, mit allen bisherigen Leistungen bis zu den Bankgeschäften, weiterzuführen.

Für die Kunden bedeutet das längere Öffnungszeiten, denn die entsprechen nun den Öffnungszeiten des Nahversorgers.