Neues Geläut und Baldachin präsentiert

Kaplan Bernard Rabwoni feierte sein erstes Erntedankfest in Schrattenberg mit der Pfarrgemeinde. Die örtlichen Vereine und Institutionen zogen gemeinsam mit den Kindern und der Erntekrone in einer Prozession in die Pfarrkirche und gestalteten die Festmesse.

Der frisch restaurierte Baldachin, der sogenannte Himmel, wurde bei diesem Anlass von Kaplan Bernard gesegnet. Bruno Grad, der Vorsitzende-Stellvertreter des Vermögensverwaltungsrats, berichtete über diese Restaurierung und auch über die Erneuerung des Glockengeläutes. Die Motoren und die Steuerungen aller Glocken bereiteten in letzter Zeit öfters Probleme. Dadurch war es notwendig, diese zu ersetzen.

Im Anschluss an die Hl. Messe lud der Pfarrgemeinderat zur Agape, bei der es traditionsgemäß Würstl, Glühwein und Punsch gab, sowie die Ortsmusik die musikalische Unterhaltung übernahm.