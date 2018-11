Die Bürgervereinigung „Krasula“ aus Breclav (CZ) lud zur Vernissage mit Pavel Dolezal nach Schrattenberg in den Rathauskeller.

Martina Sanollova, vielen bekannt als Lehrerin für Tschechisch an der Neuen Mittelschule Großkrut, stellte den Künstler und sein Werk vor. Pavel Dolezal ist Allrounder. Er wirkt seit 2001 als freischaffender Künstler und ist in vielen „Disziplinen“ zuhause. Im Rathauskeller stellt er Bilder, Fotografien und auch eine Skulptur mit Glasätzarbeit aus. Er ist aber auch Musiker und so gab es bei der Vernissage sowohl mährische als auch russische, sehr stimmungsvolle Lieder zu hören, wobei er sich auf der Gitarre selbst begleitete.

Das Buffet, das Rathauswirtin, Regina Lanova vorbereitet hatte, war wie gewohnt, ein Gedicht. Zahlreich Gäste und auch Ehrengäste waren gekommen und so konnte auch ein richtiger englischer Sir, Tomas Lampl, der seit der Wende wieder die Familiengüter in Sedlec (CZ) als Ökofarmer bewirtschaftet, begrüßt werden. Ebenso waren Schrattenberger Winzer zahlreich vertreten, wie Harald Bauer, der die Weine zur Verfügung stellte, aber auch Rudi Zesch, Hans Madl und Sommelier und Winzer Lubos Velecky (Valtice) waren neben Kindergartenleiterin Maria Krammer (Walterskirchen) und Franz Höss (Schaumühlenteam-Schrattenberg) unter den Ehrengästen.

Die Ausstellung kann, bei freiem Eintritt, während der Öffnungszeiten des Rathauskellers besichtigt werden.