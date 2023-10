Polizei ermittelt nach Wirtshausschlägerei gegen Ex-Bürgermeister

„Ja, es laufen Ermittlungen zur Wirtshausschlägerei in Schrattenberg“, bestätigt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion: Ab dem Zeitpunkt, als die ersten Videos aufgetaucht waren, sei mit den Erhebungen begonnen worden.

Schrattenbergs nunmehriger Ex-Bürgermeister Johann Bauer (ÖVP) war in der Nacht auf den 14. Oktober nach einer Kartenspielpartie und vermutlich einigem an Alkohol in Streit mit zumindest zwei Gemeindebürgern geraten, wobei es neben allerlei Beschimpfungen auch zu Handgreiflichkeiten kam. Bauer legte nach dem Publikwerden der Vorfälle seine Funktionen im Gemeinderat zurück.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung. Die Ermittlungen werden übrigens von einer Dienststelle außerhalb des Bezirks Mistelbach geführt, um etwaige Befangenheiten auszuschließen - eine Standardvorgangsweise in der Polizei.

Ob dann ein Strafverfahren eingeleitet wird, muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, der nach den ersten Ermittlungen der Akt übergeben wird, heißt es seitens der Polizei.