Rosa Ranosz' Tipp zum 100er: „Nicht aufhören zu arbeiten“

Rosa Ranosz feierte mit ihrer Familie und Freunden ihren 100. Geburtstag im Gasthof Zesch in Schrattenberg: Bürgermeister Johann Bauer und seine Frau waren unter den Gratulanten und überbrachten Glückwünsche der Gemeinde Schrattenberg. Das Lebensmotto der Jubilarin lautet: „Immer in Bewegung sein und nicht aufhören zu arbeiten.“

Ranosz - oder die Rosa-Tant', wie sie genannt wird - wurde am 2. September 1923 im Schrattenberger Haus Nummer 23 geboren und half über viele Jahrzehnte im Gasthof Zesch beim Kirtag und bei Bällen - in der Küche, in der Bar und Schank. Sie freut sich besonders, dass sie bis zum 100. Geburtstag noch keine einzige Nacht im Spital verbracht hat und erfreut sich noch bester Gesundheit. Sie sagt über sich selbst, dass sie noch „im Original-Zustand“ ist - also ohne Ersatzteile.

Bei der Feier wurde getanzt, über vieles aus der Zeit, in der sie in Schrattenberg tätig war, geredet und darüber gelacht - „denn ihren Humor hat die Jubilarin bis zum heutigen Tag nicht verloren“, beschreibt der Bürgermeister, der das Fest mit der Rosa-Tant' sichtlich genoss.