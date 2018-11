2012 wurde der Gemeinderatsbeschluss gefasst, das Kanalnetz zu sanieren. Damit entspricht man Vorgaben, die vom Land NÖ gegeben sind, und auch den Standards, die für eine saubere Umwelt vorgeschrieben sind.

Zur Vorgeschichte: Die Gemeinde hat in den späten Neunzigerjahren eine moderne Kläranlage errichtet, die die Abwässer biologisch reinigt, aber es wurde das bereits damals vorhandene Kanalnetz, so weit es sinnvoll erschien, in das Projekt einbezogen.

Exorbitante Kosten für das Projekt wurden so vermieden. Der Plan damals: Das alte Kanalnetz wird, nach Errichtung der neuen Kläranlage, Schritt für Schritt erneuert oder in Stand gesetzt, so wie es die Budgetmittel erlauben. Bis heute ist aber dahingehend nichts Wesentliches geschehen.

„Ab 2020 werden Förderungen, die Land und Bund zum Kanalbau beisteuern, kräftig zurückgefahren.“Johann Bauer (ÖVP), Bürgermeister Schrattenberg

Seit dem Gemeinderatsbeschluss 2012 hat sich nun viel getan. Es wurde ein digitaler Kanalkataster erstellt und der Zustand der Abwasser- und Kanalanlagen erhoben und bewertet. In einer Bürgerversammlung am Donnerstag im Gasthaus „Der Zesch“ informierten Bürgermeister Johann Bauer (ÖVP) und die Firmen, die mit Planung, Analyse und Bauarbeiten befasst sind, die Bevölkerung über den Stand der Dinge.

Insgesamt hat das Kanalsystem eine Länge von etwa 19 Kilometern. Nur 7,8 Kilometer sind nicht uralt. Ebenso war eine Überprüfung der Kapazitäten der gesamten Anlagen notwendig. Es darf nicht vorkommen, dass Kanäle bei Starkregen übergehen. Das Ergebnis der Analysen ist ernüchternd, denn 60 bis 70 Prozent der Kanäle entsprechen der Klassifizierung drei und vier, was heißt, dass die Schäden umgehend zu sanieren sind. Schäden der Klassifizierung fünf müssten sofort behoben werden.

Vier Bautrupps gleichzeitig tätig

„Zusätzlich kommt noch hinzu“, so der Bürgermeister, „dass ab 2020 Förderungen, die Land und Bund beisteuern, kräftig zurückgefahren werden.“ So ist Handlungsbedarf gegeben. Um das Sanierungsvorhaben zeitgerecht fertigzustellen ist das Ende der Arbeiten bis 31. Dezember 2019 vorgesehen.

Das bedeutete auch, da zahlreiche Bauarbeiten in offener Bauweise durchgeführt werden, dass bis dahin vier Bautrupps gleichzeitig in Schrattenberg tätig sein werden. Sechs Kilometer Kanal sind neu zu bauen, für weitere sechs Kilometer sind ebenfalls Sanierungsmaßnahmen zu setzen.

Für jeden Hausanschluss wird im Zuge der Arbeiten ein Protokoll angefertigt, das dann auch auf der Gemeinde aufliegen wird. Noch vorhandene und nicht benötigte Anschlüsse sollten im Einvernehmen mit den Grundeigentümern stillgelegt werden.