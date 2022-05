Spenden an Hagelopfer fair verteilen

Werbung

Alle bisher für die Hagelopfer gesammelten Spenden werden zu gleichen Teilen an alle geschädigten Haushalte aufgeteilt. Das beschloss der Schrattenberger Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil. Am 26. Juni 2021 war ein schweres Hagelunwetter über den Ort gezogen, kaum ein Dach war heil geblieben.

„Voraussetzung für den Empfang von Spendengeldern ist, dass für dieses Gebäude eine Mülltonne angemeldet ist“, sagt Bürgermeister Johann Bauer (ÖVP). Damit könne beispielsweise ausgeschlossen werden, dass zusätzlich zum Wohnhaus auch Presshäuser oder leer stehende, nicht genutzte Häuser, als schadensberechtigt gemeldet werden.

„So ist das am fairsten“, sagt der Bürgermeister. Es werde kein Unterschied zwischen Haupt- oder Nebenwohnsitzer, der sozialen Situation, versichert oder nicht gemacht.

Wie viel Geld wird verteilt? „Das Spendenkonto wird erst geschlossen, derzeit warten wir noch auf eine angekündigte Spende“, sagt der Bürgermeister, eine konkrete Zahl will er noch nicht nennen. Noch nicht vorhanden ist auch die Liste der berechtigten Haushalte. Er rechnet damit, dass in der Juli-Sitzung alles so weit aufbereitet ist, dass der Beschluss gefasst werden kann.

Warum fand der Beschluss im nicht öffentlichen Teil statt? „Da geht’s um sensible und personenbezogene Daten“, begründet der Ortschef: Auch wenn noch keine konkreten Aufschlüsselungen, wer was bekommen soll, diskutiert wurden, habe doch die Gefahr bestanden, dass Gemeinderäte mit entsprechenden Zahlen im Forum argumentieren. „Im nicht öffentlichen Teil kann ich über alles reden und weiß, dass die Inhalte im nicht öffentlichen Teil bleiben“, sagt Bauer. Die Gemeinderäte unterliegen hier dem Amtsgeheimnis.

Auch der Aufteilungsbeschluss werde dann im Juli im nicht öffentlichen Teil der Sitzung stattfinden.

