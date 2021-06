In dem Bereich „In den Gärten“ geht in Schrattenberg offensichtlich ein Schütze um, der, leider erfolgreich, seine Schießkünste an Haustieren und Vögeln erprobt. Am Nachmittag des 20. Juni hat eine Anwohnerin am Bründlberg Schüsse gehört. Das verwunderte sie sehr, da zu dieser Jahreszeit keine Schreckschussanlagen in den Weinbergen in Betrieb sind. Am nächsten Tag fand sie auf ihrem Balkon einen erschossenen Buntspecht.

Einer anderen Schrattenbergerin, die gegenüber im Bereich Meierhof wohnt, erging es jedoch wesentlich übler: „Am Sonntag, um circa 20 Uhr, haben zwei Mädchen unseren Kater Benschi im Mühlbach hinter dem Gasthaus Zesch in einer Röhre gefunden und zu meiner Nachbarin gebracht“, berichtet Brigitte Muchar. Der Kater war total verstört und konnte sich kaum auf seinen hinteren Pfötchen halten. „Er wankte und ließ sich nicht hochheben. Er blieb dann einige Zeit bei ihr im Haus.“

„Der Kater schrie schrecklich. Er muss wahnsinnige Schmerzen gehabt haben. Erst da sahen wir, dass er ein Loch im Hals hatte.“ Brigitte Muchar, Katzenbesitzerin

Am Abend ließ Barbara Kobal ihn wieder raus. Am Montag kam er überhaupt nicht mehr, weder heim noch zur Nachbarin und auch nicht zur Familie Kyronja, wo er sich auch gerne aufhielt. Am Dienstag wurde angerufen, dass der Kater am Gehsteig, in der Nähe des Gasthauses Karner, in der Sonne am Gehsteig liegt. Er wurde sofort abgeholt, fraß noch, bekam sein Schmerzmittel wegen seiner Zähne und schlief im Badezimmer.

Schusswunde wurde nicht bemerkt

Niemand hatte bemerkt, dass er angeschossen und schwer verletzt ist. Benschis Zustand verschlechtere sich jedoch schnell: Der Kater röchelte nur noch, an seinem Hals trat Blut aus.

„Der Kater schrie schrecklich. Er muss wahnsinnige Schmerzen gehabt haben. Erst da sahen wir, dass er ein Loch im Hals hatte“, erzählt Brigitte Muchar. In Begleitung machte sie sich auf den Weg, den Kater in die Tierambulanz nach Deutsch-Wagram zu bringen.

„Diese letzten Augenblicke gehen mir nicht mehr aus dem Kopf“, ist Muchar erschüttert: Barbara Kopal hielt des Katers Köpfchen und beruhigte ihn. Benschi bekam noch Schmerzmittel und er wollte unter den Schrank fliehen. Er schrie schrecklich und bekam kaum noch Luft. Bei der Ankunft in der Tierpraxis war der Kater tot.

Tierarzt Josef Zoher von der Tierklinik Deutsch-Wagram hat Benschi trotzdem untersucht und stellte fest: Benschi war aufgrund der Schussverletzung innerlich verblutet.