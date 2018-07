Bisher war es gar nicht so einfach mit dem Auto zur „Berti-Hütte“ am Barfußweg zu gelangen. Die Zufahrt befindet sich auf einem recht schmalen Wirtschaftsweg und ein Ausweichen war einfach nicht möglich. Bürgermeister Johann Bauer: „Bei der Begegnung zweier Fahrzeuge musste eines retour schieben. Das ist nun vorbei. Wir haben eine Art Kreisverkehr eingerichtet und seither klappt der „Berti-Hütten-Verkehr“ hervorragend.“

Das Verkehrskarussell funktioniert so, dass vorhandene Wirtschaftswege so ergänzt wurden, dass nun die Ausfahrt Richtung Ortschaft, über einen nun hergestellten Rundkurs erfolgt. Sobald es das Gemeindebudget erlaubt, sollen Zufahrt als auch Ausfahrt asphaltiert werden, so der Plan des Gemeinderates.

„Der Barfußweg entwickelt sich von Jahr zu Jahr mehr zu einer Attraktion, die besonders in der Ferienzeit von immer mehr Touristen angenommen wird. Vor allem Gäste aus der benachbarten Tschechischen Republik stürmen die Anlagen und Stationen, die sich auf beiden Seiten des ehemaligen ‚Eisernen Vorhanges‘ befinden“, so die Obfrau, Gemeinderätin Liliane Höß, die sich auch freut, dass vergangenes Jahr bereits mehr als 18.000 Besucher ihre Kondition hier „barfuß“ erprobt haben.

Derzeit werden die Anlagen des Barfußweges gerade um den „Berti-Family-Park“ erweitert. Das heißt, dass im Bereich der „Berti-Hütte“ diverse Attraktionen errichtet werden, die vor allem für Familien mit Kindern zu einem Anziehungspunkt werden sollen. Der „Berti-Family-Park“ wird zum Ausspannen und längerem Verweilen einladen. Die Kinder können sich hier austoben, die Eltern oder die Begleitpersonen können inzwischen ein wenig Gemütlichkeit und Ruhe genießen.

Ebenso wird die „Berti-Hütte“ in den Schulferien täglich bewirtschaftet, was heißt, dass es hier Snacks zur Stärkung der „müden Barfußwanderer“ und jede Menge an Getränken gibt.