Zigarettenpause nach dem Diebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 10. Jänner, wurde zwischen 23.30 und 0 Uhr der Selbstbedienungsladen „Kaufmann’s Laden“ ausgeraubt.

Die Chefin des Bauernladens Sandy Kaufmann: „Wir haben den kompletten Diebstahl auf Video und sogar ein Foto des Täters. Zuerst hat sich der junge Mann an unserem selbst gebastelten Heilsteinschmuck vergriffen und alles in die Taschen seines Trainingsanzugs gestopft. Danach hat er die Wechselgeld-Kassa und die fix verankerte Kassa geklaut“.

Der Täter schritt total entspannt ans Werk. Er hatte nebenbei sogar noch Zeit, um eine Zigarette zu rauchen. Bei dem Einbruch ist ein gesamter Schaden von etwa 400 Euro entstanden.

Markus Kaufmann: „Wir verstehen nicht, was in so einem Menschen vorgeht, dass er so etwas tut und einem kleinen Familienbetrieb damit nachhaltig schadet. Einfach skrupellos“.

Der Bauernladen wird als Selbstbedienungsladen geführt, ist rund um die Uhr geöffnet, und steht im Garten der jungen Landwirtsfamilie.

Sandra Kaufmann: „Markus und ich geben unser Bestes den Laden immer gut gefüllt geöffnet zu haben, doch wenn einem so etwas passiert, fängt man schon an, alles zu hinterfragen. Nach langem Hin-und- her-Überlegen haben wir uns doch dazu entschlossen, den Laden weiterhin als Selbstbedienungsladen zu führen und hoffen, dass unser Vertrauen nicht wieder mit Füßen getreten wird.“

