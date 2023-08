Schrattenberg Zwei 80er und viele Freunde als Gratulanten

Herbert Schön und Günter Wastler feierten ihren 80er mit Freunden in Schrattenberg. Foto: Gerhard Brey

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

H erbert Schön aus Würmla, Fassbindermeister in Ruhestand, und Günter Wastl aus Großkrut, Rauchfangkehrermeister in Ruhestand, feierten in Schrattenberg im Gasthaus „Der Zesch“. Beide verbindet nicht nur die Liebe zum Ort, sondern auch eine lange Freundschaft und gemeinsames Kartenspiel.

Gefeiert wurde mit Freunden aus Schrattenberg, Falkenstein. Poysbrunn, Zistersdorf, Poysdorf, Erdberg und Würmla ihre 80. Geburtstage. Beide treffen sich schon über Jahrzehnte regelmäßig in Schrattenberg zum Kartenspielen. Man trifft sich aber auch immer gerne zum Stelzen- und Ganslessen hier. Herbert Schön und Günter Wastler feierten ihren 80er mit Freunden in Schrattenberg. Foto: Gerhard Brey Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer überbrachte besonders herzliche Glückwünsche der Gemeinde und bedankte sich auch bei den Jubilaren für die jahrzehntelange Treue zu Schrattenberg und zur gemütlichen Gastlichkeit, die die beiden Jubilare hier immer gerne genießen.