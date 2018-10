240 Euro zahlte ein Autofahrer, weil er auf der Nordautobahn A 5 mit gemessenen 127 km/h unterwegs war. Das Problem dabei: Die Überkopfanzeiger beim Verkehrskontrollplatz bei Schrick waren aktiv und zeigten den 80er an, Lkws über 2,8 Tonnen wurden in die Kontrollanlage geleitet.

Führerschein bei 50 km/h-Überschreitung weg

Gut, dachte sich der Autofahrer: Ich bin kein Lkw, also gilt das nicht für mich. Ein Irrtum, die Strafe folgte. Was dem Autofahrer dabei auch nicht bewusst war: Wird das Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn um 50 km/h (plus Toleranz) überschritten, ist der Führerschein auch futsch: Bei gemessenen 138 km/h wird‘s nicht nur teuer, sondern es folgen auch noch Nachschulungen.

389 Lenker am selben Tag geblitzt

Wie scharf diese Radarfalle ist, zeigen die Fallzahlen: Denn alleine an einem Sonntag im September wurden 389 Lenker geblitzt, an vergleichbaren Tagen schaute es ähnlich aus.

Die 2,8-Tonnen-Beschränkung bezieht sich übrigens auf das höchstzulässige Gesamtgewicht, nicht auf das tatsächliche Eigengewicht des Fahrzeuges, wie die Polizei auf NÖN-Anfrage mitteilte:

Wer dann da trotzdem weiterfährt, und das vielleicht noch zu schnell, für den wird die Angelegenheit doppelt teuer. Die Überkopfanzeige auf der A 5 sei nicht klar verständlich? Diesen Vorwurf lässt die Polizei nicht auf sich sitzen: Es sei klar, dass ein 80er am Überkopfanzeiger für alle Verkehrsteilnehmer gelte, heißt es auf Anfrage.