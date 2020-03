Voraussichtlich ab Ende März wird der nächste Ausbauschritt beim Service Park Schrick SPS gesetzt. Nachdem vor rund sechs Jahren die Tankstelle samt Bistro an der Autobahnabfahrt eröffnet hatte, werden jetzt Geschäftsflächen auf drei Terrassen gleich anschließend errichtet.

„Die Nachfrage nach Geschäftsflächen im SPS haben in den vergangenen zwei, drei Monaten massiv zugenommen“, sagt Wolfgang Schmitzer, Geschäftsführer der SPS 5 Serviceparkt Schrick Entwicklungs GmbH gemeinsam mit der Side Immobilien Gruppe, die den Servicepark Schrick seit 2008 entwickelt.

Was soll auf dem drei Hektar großen Areal gebaut werden? Wegen der Hanglage, die Höhendifferenz beträgt 15 Meter, müssen drei terrassenförmige Ebenen errichtet werden, die alle mit Betrieben rund um Auto und Mobilität befüllt werden sollen. Ist der Niveauunterschied ein Problem? „Nein“, sagt Schmitzer: technisch sei das kein Problem.

Auf der untersten Terrasse, jener, die gleich parallel zur B46 liegt, sollen ein gastronomisches Element und möglicherweise ein Motel entstehen. Dieser Bereich wird aber der Letzte sein, der in dieser Ausbaustufe zwischen B46 und Wäldchen am Hang, befüllt werden soll.

Auf der mittleren Terrasse sollen Autohandel, ein Fahrradgeschäft und Storage-Bereiche entstehen. In der oberesten Ebene wird eine Gewerbezeile entstehen, in der sich gewerbliche Betriebe auf Flächen ab 300 Quadratmetern einmieten können. Definitiv wird es keine klassischen Handelsbetriebe dort geben. „Das würde die Widmung gar nicht zulassen“, sagt Schmitzer. Bei Betrieben, die sich auf den Ebenen zwei und drei ansiedeln sollen, sind wir bereits in der Vertragsunterzeichnungsphase, verrät er.

Erschlossen wird der SPS über den bestehenden Kreisverkehr, der bereits für diese Erweiterung ausgebaut ist. Und wenn der SPS voll ist? Es gibt noch Aufschließungsflächen ab dem Agrarweg Richtung Mistelbach - die sind aber noch im Besitz der ursprünglichen Grundbesitzer. Und dann hat Side Immobilien noch einen Verwertungsauftrag für das Areal hinter der Tankstelle, das dem Tankstellenbesitzer gehört.

Was macht den Standort Schrick attraktiv? „Wir machen rund um Wien Gewerbeparks. Durch die Autobahn gehört Schrick zum Wiener Umland. Und da weichen Firmen aus, wenn sie Grund suchen. Denn direkt bei Wien sind die Preise hoch“, sagt Immobilien-Profi Wolfgang Schmitzer.