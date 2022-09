Nach Anhaltung eines Drogenlenkers auf A5: Cannabis-Anlagen entdeckt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Dem 28-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Bei einer Durchsuchung an der Wohnadresse des Weinviertlers wurden zwei Indoor-Anlagen samt vier Zelten sowie Cannabispflanzen, -blüten und -kraut entdeckt. Der Mann verweigerte laut Polizei die Aussage und wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Der Lenker wurde beim Verkehrsknotenpunkt Schrick kontrolliert. Im Zuge einer klinischen Untersuchung stellte die Ärztin eine Beeinträchtigung und Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtgift und Übermüdung bei dem Mann fest, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Er verweigerte eine freiwillige Nachschau an seiner Wohnadresse, die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete daraufhin eine Durchsuchung des Objekts an. Dort wurden u.a. 8,6 Kilo Cannabispflanzen, 57 Gramm Cannabisblüten, 171 Gramm Cannabiskraut und Restbestände von Kokain sichergestellt.

