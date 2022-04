Diebe stahlen Kutsche

Werbung

Unbekannte brachen in der Nacht von 21. auf 22. April in die Pferderanch in Schrick ein, brachen einen Turnierhänger auf und räumten ihn bis auf die Halfter aus. Gestohlen wurden unter anderem eine dunkelgrüne Dressurkutsche, die Turnierbereifung, das Fahrgeschirr und zahlreiches Zubehör bis hin zu drei Helmen.

Einen ähnlichen Einbruch hatte es in der Nacht zuvor in Reinprechtspölla (Bezirk Horn) gegeben: Auch dort wurden Pferdesportzubehör, aber auch ein Rasenmähertraktor und mehr gestohlen. Die Einbrüche wurden angezeigt, die Ermittlungen laufen.

