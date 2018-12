Winterlicher Doppeleinsatz für die Freiwilligen der FF Schrick: IN den Morgenstunden des 15. Dezembers kam ein Autofahrer in der B46-Bergkurve Richtung Lanzendorf von der Fahrbahn ab. Das Auto war auf der Schneefahrbahn von der Straße abgekommen und in die Böschung gefahren. Die FF Schrick barg das Unfallauto.

Noch während die Freiwilligen in der Bergkurve arbeiteten, kam schon der nächste Alarm: An der L16 Richtung Zistersdorf war ebenfalls ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in den Wald gestürzt. Die FF Schrick barg das Fahrzeug mit der Seilwinde.