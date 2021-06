Schrick: "Ein Zeichen für die Zukunft" .

„Architekt Werner Zita ist es gelungen, ein architektonisch schönes und funktionales Gebäude in die Weinviertler Landschaft zu integrieren“, fand Bürgermeisterin Birgit Boyer: Am 25. Juni wurde der neue Kindergarten am Wieskugelweg offiziell eröffnet.