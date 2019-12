„Es gibt einen großen Vertrauensverlust gegenüber dem Bürgermeister!“ Mit der nächsten Gemeinderatssitzung am 12. Dezember legt Gemeinderat und Ortsvorsteher Johann Lehner (ÖVP) sein Mandat zurück.

Und er spart nicht mit Kritik an der Amtsführung von Bürgermeister Richard Schober (ÖVP). Die sind entsprechend auch Schrick-zentriert: So kümmere sich die Gemeinde nicht um das Schricker Wasserrecht. Die Gemeinde könnte seit dem Zusperren der Abfüllanlage das Wasser aus der Alpquell/Astoria-Quelle im Süden der Ortschaft in die Ortswasserleitung einspeisen. „Ganz Europa hat dieses Wasser getrunken, das kann nicht schlecht sein. Stattdessen hängen wir an einer gemeinsamen Leitung mit Bad Pirawarth“, sagt Lehner. Weiterer Kritikpunkt: Der Schricker Gemeindewald sei in einem erbärmlichen Zustand, von Wiederaufforstung sei keine Rede. Und auch dass die Gemeinde nicht das Grundstück neben der ehemaligen Schule gekauft hat, stößt dem ehemaligen Ortsvorsteher sauer auf. Hier wäre der ideale Standort für ein „Betreubares-Wohnen-Projekt“ gewesen, findet Lehner.

Lehner war seit längerem auf Distanz zur Gemeinde-ÖVP gegangen, er soll die Kür von Birgit Boyer zur Vizebürgermeisterin als Schmach empfunden haben, er hatte sich selbst Chancen auf das Amt ausgerechnet. Jetzt, kurz vor der Gemeinderatswahl, in einer Phase, in der die ÖVP ihre Wahlstrategie sucht, zieht er die Konsequenzen: „Ich brauche keine Strategie, wie ich Schrick zu dienen habe. Meine Strategie ist der Bevölkerung und dem Ort zu dienen“, sagt Lehner.

„Es ist die Aufgabe eines Ortsvorstehers, sich für seinen Ort einzusetzen“, sagt der kritisierte Bürgermeister Richard Schober (ÖVP): „Aber man muss immer auch den Blick für die Gesamtheit haben.“ In Schrick passiere viel: vom Kindergartenbau bis hin zur Kirchenstiege. „Es ist vielleicht nicht immer alles im Sinn Lehners gewesen“, glaubt Schober. „Gegenüber anderen Ortsgemeinden muss ich mich rechtfertigen, warum alles nach Schrick geht“, sagt der Bürgermeister.

Lehners Schritt kommt trotzdem nicht überraschend für ihn: „Dass er nicht Vizebürgermeister geworden ist, hat ihn sicher getroffen. Aber das war damals eine Richtungsentscheidung für die Zukunft.“ Außerdem fehle Lehner manchmal, bei allem, das er gut macht, die nötige Diplomatie.