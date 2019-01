Unfall auf schneeglatter Autobahn A5 in den Morgenstunden des 8. Jänner: Aus unbekannter Ursache kollidierten gegen 8.50 Uhr zwei Autos in Fahrtrichtung Wien bei winterlichen Fahrverhältnissen und blockierten dabei dann die Autobahn. Das Vorbeifahren an der Unfallstelle am Pannenstreifen war aber möglich. „Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits die Autobahnpolizei vor Ort und hat die Unfallstelle abgesichert. Eine leicht verletzte Person wurde vom Notarzt betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht“, schildert ein FF-Mann.

Nach Freigabe durch die Polizei wurden beide Fahrzeuge durch die FF Schrick sichergestellt, die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden