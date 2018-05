Im letzten Gemeinderat stand der Baubeschluss für einen zweigruppigen Kindergarten am Wieskugelweg auf der Tagesordnung. Das Grundstück dafür ist bereits vorhanden.

Dieses Grundstück ist eine private Schenkung an die Gemeinde mit der Auflage, dass dort ein Kindergarten errichtet werden muss. „Durch den ständigen Bevölkerungszuwachs nicht nur in Gaweinstal, sondern auch in Schrick ist diese Investition unbedingt notwendig“ erklärt Bürgermeister Richard Schober (ÖVP). „Damit kann allen Kindern innerhalb der Großgemeinde ab zweieinhalb Jahren die Möglichkeit des Kindergartenbesuches geboten werden.“

Im Gemeinderat wurde nach kurzen Erklärungen einstimmig die Umsetzung der Errichtung des zweigruppigen Kindergartens in der Siedlung Wieskugelweg in Schrick mittels „Baubetreuung“ einstimmig beschlossen. Baubetreuung bedeutet, dass diese Vorgangsweise für die Gemeinde Gaweinstal die finanziell günstigere Variante sei. Als Baufirma beauftragt wird die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Waldviertel“ werden.

Die Eröffnung des Kindergartens wird vermutlich im September 2019 sein. Befürchtungen von Schrickern, dass der neue zweigruppige Kindergarten nur Kindern der Siedlung Wieskugelweg zur Verfügung steht, stimmen nicht. Laut Richard Schober können Kinder aus der gesamten Großgemeinde in dieser Kindertagesstätte, wenn Platz vorhanden ist, aufgenommen werden.

Mit dem neuen Kindergarten gibt es dann in der gesamten Großgemeinde Gaweinstal insgesamt zehn Kindergartengruppen und zwei Kleinkind-Betreuungsgruppen.