Schrick: Motorrad krachte in Anänger mit Trike .

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag: Gegen 17 Uhr krachte am 30. Juni auf der Nordautobahn, Fahrtrichtung Tschechien, auf Höhe Schrick ein Motorradfahrer in einen vor ihm fahrenden Anhänger, der ein Trike, ein Motorrad mit drei Rädern, geladen hatte.