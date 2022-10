Mundart-Dichter aus Liebe zur Heimat

Das Schricker Heimatlied „Laßt´s eng blicka, liabi Schricker“ wird im Ort zu besonderen Anlässen gesungen, mit dem „Schricker Seppü“ setzte er seinem Geburts- und Heimatort ein literarisches Denkmal: Josef Weiland war im NÖ Mundartschrifttum neben Joseph Misson der bedeutendste Vertreter der Weinviertler ui-oi-Mundart.

Josef Weiland wurde 1882 in Schrick in eine Bauernfamilie geboren. Nach der Volksschule im Heimatort besuchte er das Stiftsgymnasium Kremsmünster und arbeitete anschließend als Versicherungsmathematiker in Triest und Wien. 1920 übersiedelte er mit seiner Familie nach Stammersdorf, wo er mit Unterbrechungen auch bis zu seinem Tod 1961 lebte. Während des Weltkrieges wohnte er in Mistelbach, gegen Kriegsende war er in Schrick einquartiert.

„Weiland hat der Öffentlichkeit nur Gültiges vorgelegt“, attestiert Mundartdichter Lois Schiferl (1906-1979) aus Hadres über seinen Kollegen anerkennend: „Seine Kenntnis der bäuerlichen Menschen und der bäuerlichen Sprache ist unübertroffen. Für den künftigen Sprachforscher und für den Historiker sind seine Bücher ein wertvolles Quellengut von unbedingter Verlässlichkeit.“ Zudem konnte Weiland mit spitzer Feder Menschen und Situationen treffend darstellen.

„Schrick war ihm immer wichtig, weshalb der Ort auch immer in seinen Gedichten und Geschichten vorkommt“, sagt Maria Rathbauer über ihren Großonkel, dem wichtig war, jeden Tag etwas zu schreiben. Da er das nicht nur lyrisch, sondern auch politisch-kritisch tat, musste er während des NS-Regimes die Verfolgung fürchten: „Da hat er tagelang seine kritischen Texte verheizt“, erzählt Rathbauer, erhalten blieb davon wenig.

Schrick ehrte ihn 1952 mit der Ehrenbürgerschaft, 1959 mit einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus und später mit der Benennung einer Straße nach ihm: Die Gedenktafel ist am Haus Josef Weiland-Straße 24 zu finden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.