Neue Wohnhäuser sind erweiterbar

Werbung

„Wohnen Sie nicht nur in Schrick, leben Sie in Schrick, dann können Sie sagen, Sie sind zuhause“; sagt Bürgermeisterin Birgit Boyer: Am 15. Juli wurden die 22 Reihenhäuser und zwölf Wohnungen am Wieskugelweg von der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft WAV an die neuen Bewohner übergeben.

Boyer ging es vor allem darum, dass die neuen Bewohner auch Teil des Ortes werden und sich in einem der Vereine einbringen. Und sie verwies darauf, dass sie selbst erst vor acht Jahren im Ort zugezogen war: „Da sieht man, wie weit man es als Zuzügler bringen kann“.

Die Übergabe der Wohnanlage markiert den zweiten Bauabschnitt am Wieskugelweg. Seit 2016 war geplant worden, besondere Herausforderung für Architekt Gerd Macho war der Höhenunterschied von neun Metern am Gelände: Entsprechend gibt es bei den Wohnhäusern auch zwei Typen: Den Oberen und den Unteren, größenmäßig sind sie vergleichbar, bei der Anordnung unterscheiden sich beide Typen ob das Schlafzimmer im Obergeschoss oder im Untergeschoss liegt: Die Eingangs- und Wohnbereiche finden sich jedenfalls auf Straßenniveau: „Und wenn sich der Platzbedarf ändert, kann jederzeit eine Box für ein Kinderzimmer dazugestellt werden“, sagt Macho.

„Wir haben uns bei dieser Anlage eine Besonderheit einfallen lassen“, sagt WAV-Geschäftsführer Manfred Damberger: Gemeinsam mit den Kindern der beiden Schricker Kindergärten waren kleine Kunstwerke geschaffen worden, die in den Häusern ausgestellt wurden. Einer der beiden Kindergärten findet sich am Ende des Wieskugelweges. „Das hab ich auch noch nie erlebt, dass in eine Hausübergabe auch die Kindergartenkinder eingebunden wurden“, attestierte der für den Wohnbau zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP).

Stolz ist Eichtinger darauf, dass dank der Wohnbauförderung in NÖ flächendeckend leistbares Wohnen möglich sei. „Ich bin schon so lange dabei, dass ich schon die Wohnbauförderung 1954 abgerechnet habe“, lacht Damberger: „Seither haben wir uns enorm weiterentwickelt.“ Etwas, das Eichtinger bestätigte und darauf hinwies, dass die Wohnanlage nach fünf Jahren in das Eigentum übergehen kann. „Hier ist die Zukunft unseres Landes zuhause“, attestierte Eichtinger angesichts der vielen Kinder, die in dieser Anlage wohnen werden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.