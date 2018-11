Schrick bekommt einen neuen, vorerst zweigruppigen Kindergarten am Wieskogelweg. Architekt Werner Zita stellte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung den Gemeinderäten seine Pläne zum Projekt vor.

Eine besondere Herausforderung bei der Planung ist die Hanglage des Bauplatzes in der Siedlung am Hang Richtung Sulz. Um sicherzustellen, dass der Kindergarten niveaufrei ist, müssen Teile der Anlage mit einem Tiefgeschoß unterkellert werden. Errichtet werden so im Hauptgeschoß zwei Gruppenräume mit Nebenräumen und ein Bewegungsraum. Der Clou bei Zitas Plänen: Dieses „Untergeschoss“ kann leicht zu zwei weiteren Gruppenräumen ausgebaut werden.

„Ein zweigruppiger Kindergarten ist vom Land mit Kosten von 1,2 Mio. Euro netto typisiert. Unsere Pläne würden 1,6 Mio. Euro kosten“, sagt Zita, der selbst in Schrick aufgewachsen ist. Spricht man die Vorgangsweise vorab mit dem Land ab, wird die entsprechende Förderung bei weiteren Ausbaustufen vom Land ausbezahlt. Und die Umbaukosten hielten sich dann in Grenzen, da jene Wände, die bei einem Ausbau herausgenommen werden müssten, jetzt schon mit Schalsteinen gemauert würden. Der Rest des Hauses wird mit Beton gegossen.

Grafik: Architekt Werner Zita

Pläne, die nicht nur den Gemeinderäten gefielen. Auch Bürgermeister Richard Schober (ÖVP) ist mit den Ausbaumöglichkeiten des Hauses zufrieden: Denn derzeit kratzt die Gemeinde immer an der Kapazitätsgrenze, wenn es darum geht, allen Kindern der Gemeinde einen Kindergartenplatz bieten zu können. Und manchmal muss dabei sogar auf die Kleinkinderbetreuungseinrichtungen zurückgegriffen werden. „Das tu´ ich mir nicht mehr an“, sagt Schober.

Die ersten Konsulentenaufträge für den neuen Kindergarten wurden von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen.

Der neue Kindergarten soll bereits im Herbst 2019 eröffnet werden.