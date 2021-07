Die Feuerwehren Schrick und Gaweinstal wurden am Mittwoch, um 9.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen alarmiert.

Auf der B7 bei Straßenkilometer 33,8 waren aus unbekannter Ursache zwei Pkw zusammengestoßen. Ein dritter Pkw-Lenker konnte gerade noch ausweichen und manövrierte sein Fahrzeug in den Straßengraben. Ein Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug befreit. Der verletzte Lenker wurde dem Rettungsdienst übergeben und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Verletzten wurde mit Rettungswagen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die beschädigten Fahrzeuge von der FF Gaweinstal und Schrick geborgen und gesichert abgestellt.