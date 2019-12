Einsatz Nummer 1:

Kurz vor 7 Uhr stießen zwei Autos auf der B46 zusammen: Eines davon stand noch auf der Fahrbahn, das zweite im angrenzenden Acker. Die FF Schrick übernahm gemeinsam mit der FF Martinsdorf die Bergung, das Rote Kreuz versorgte die Verletzten.

Einsatz Nummer 2:

Noch während des Einsatzes auf der B46 kollidierten aus unbekannter Ursache im Ortsgebiet in einer Sportplatzkurve auf der Hobersdorferstraße zwei Autos. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. In diesem Bereich der Ortsdurchfahrt ist ein 30er verordnet, weil es immer wieder zu Zusammenstößen in der Kurve gekommen war. Nachdem die zwei anderen Fahrzeuge sichergestellt waren, wurden die verunfallten Fahrzeuge abgeholt und sichergestellt.

Einsatz Nummer 3:

Um 13:30 Uhr ereignete sich der dritte Unfall an diesem Tag: Bei einer Baustelle im Ortsgebiet, blieb ein Lkw auf teilweise glattem und gefrorenem Erdreich stecken und kam dabei in Schieflage. Ein Feuerwehrkamerad, der mit seinem Traktor zu der Unfallstelle kam, konnte mittels Zugstange den Lkw beim Zurückfahren unterstützen und anschließend beim Vorwärtsfahren anschieben. Das Fahrzeug konnte ohne Schaden wieder auf festen Boden gebracht werden und die Fahrt fortsetzen.