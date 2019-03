Die Musiker des MV Schrick brauchen bei ihrem Frühjahrskonzert immer mehr Platz und wandern im Saal des Gasthauses Stoik immer weiter in den Publikumsbereich. „Das ist gut, weil das bedeutet, dass ihr gute Nachwuchsarbeit leistet“, findet der stellvertretende Obmann der Blasmusik-Bezirksarbeitsgemeinschaft.

Am 23. März konnte der MV Schrick mit Magdalena Kraussler, Florian Schmid und Mario Schubert drei neue Mitglieder in seine Reihen aufnehmen und ihnen das Jungmusiker-Abzeichen in Bronze überreichen, das auch zwei weitere junge Schricker bekamen: Doris Schmid und Mario Buchinger.

Beim Konzert, geleitet von Kapellmeister und Obmann Hannes Kaufmann, brillierte die junge Flöten-Solistin Katrin Reuter bei Wilhelm Popps „Russisches Zigeunerlied“. Auf dem Programm stand ein abwechslungsreiches Programm mit großer Bandbreite von Antonin Dvorak und Giuseppe Verdi bis hin zu Coldplay und einem Titanic-Medley. Und als Zugabe gab‘s die Böhmische, für die die Schricker berühmt sind.

Für die Moderation sorgten Michael Jedlicka und die Marketenderinnen, für literarische Beiträge sorgte Schauspieler Gottfried Riedl, der Werke von Erich Kästner und Johann Nestroy zum Besten gab.