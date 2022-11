Verein errichtet Flying Fox und plant Adventmarkt

„Wir haben einen harten Kern, aber wir könnten jüngere Mitglieder brauchen“, gesteht Dorferneuerungsobmann Erwin Max: Schrick ist derzeit in der Halbzeit der aktiven Phase der Dorferneuerung, wobei die erste Hälfte von Corona und den entsprechenden Einschränkungen geprägt war.

„Jeden Donnerstag trifft sich die Donnerstagspartie: Die macht dann Pflegearbeiten am öffentlichen Grünraum. Als Dank gibt‘s nach dem Arbeitseinsatz meistens ein Bier oder eine Wurstsemmel“, erzählt Max.

Wie könnte man mehr Menschen für die Mitarbeit im Dorferneuerungsverein gewinnen? „Wir arbeiten mit den anderen Schricker Vereinen an einer Vereinsmesse, mit der wir unsere Vereine den Neu-Schrickern vorstellen wollen“, sagt Max.

Diese könnte im Holitsch, verbunden mit einer Grillerei abgehalten werden und wäre dann auch nicht weit von der neuen Siedlung am Wieskugelweg entfernt. Wenn wir nur acht Leute für unseren Verein gewinnen können, haben wir gewonnen“, sagt der Obmann.

Erste Projekte der aktuellen Dorferneuerungs-Phase waren die Sanierung der Krauthügelkapelle und des Treibhauses beim Tennisplatz. Bei der Sanierung der Kirchenstiege wirkte die Dorferneuerung ebenfalls tatkräftig mit.

Jüngstes Projekt: ein Flying Fox für den Spielplatz im Oberort, bei dem in der Vorwoche der Rollrasen verlegt wurde. Eine Slackline, eine neue Sitzgruppe und die Verlängerung des Zaunes bis zum Fox sollen noch kommen.

Momentan laufen aber alle Energien in die Planung des Adventmarktes im Holitsch am 8. Dezember (15 bis 19 Uhr bzw. Open End): Erstmals ist der stimmungsvolle Adventmarkt in der Kellergasse Mitglied beim „Weinviertler Advent“, in 20 Kellern wird Kunsthandwerk, Kulinarik und Kultur geboten, die Schricker Vereine helfen tatkräftig beim Programm mit.

