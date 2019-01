Beim „Come to See“ waren die Eltern und Schüler des nächsten Jahrganges zu einem Abendessen in der Fachschule zu Gast.

Katharina Feichtinger Ziniel begrüßte die Gäste und freute sich, dass auch Bürgermeister Thomas Grießl und die Obfrau des Absolventenverbandes Stefanie Teix zu diesem Präsentation der Fachschule Poysdorf gekommen war.

Die Schüler sorgten gemeinsam mit ihren Lehrkräften für die Küche, das servieren und das Weinservice. Zwischen den Gängen wurde den Gästen vorgestellt, was so alles die Fachschule Poysdorf auszeichnet. Auch Lehrer aus den neuen Mittelschulen in Laa, Großkrut und Poysdorf, mit denen die Fachschule eng zusammenarbeitet, waren gekommen.

„Besonders schön ist, dass unter den Eltern auch viele ehemaligen Schüler dabei sind“, freute sich Katharina Feichtinger-Ziniel.