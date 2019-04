Erster Platz für Businessplan an BHAK/HAS Mistelbach .

„Bin dabei – Industrie/Bildung 4.0“ heißt das Projekt, das Heindl Sophie und Fritsch Karin beim Bank Austria Ideen- und Businessplan-Wettbewerb „next generation vol. 13“ eingereicht hatten. Und dieses Projekt überzeugte: Die Schülerinnen wurden mit dem 1. Platz in Niederösterreich in der Kategorie „Businessplan“ ausgezeichnet! Sponsor des Preises ist riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich: Die Schülerinnen konnten einen Scheck über 1.000 Euro entgegennehmen.