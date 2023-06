Vier Landessiege und drei Mannschafts-Silber

In der Jugendklasse-Kombination gewannen Matthias Knize vor Theresa Frühwirth. Diese konnte auch die Damenklasse-Kombination für sich entscheiden. Johannes Stöger gewann die Seniorenklasse-Kombination I. Alle vier Schützen sind Mitglieder des Schützenvereines Mistelbach. Und in der Allgemeinen Kombination gab es ebenfalls einen Doppelsieg: Hier gewann Knize for Stöger.

Die Mannschaft Mistelbach 1, mit den Schützen Theresa Frühwirth, Johannes Stöger, Matthias Knize, Herbert Grois, Markus Weichselbaum, Martin Schneider und Alexander Sachsen-Coburg und Gotha holten sowohl in der Kombinationswertung als auch in der Kugel- und auch Schrot-Wertung die Silbermedaille.