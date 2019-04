Auch Kinder, die länger erkrankt sind und in der Kinderklinik im AKH eine Therapie haben, besuchen eine Schule. "Dafür gibt es hier die Heilstättenschule", berichtete Volksschuldirektorin Maria Aicher-Kandler ihren Volksschülern.

Samuel, ein Schüler aus der vierten Klasse der Volksschule Poysdorf, hat das selbst erlebt. Normalerweise besuchte er seine Klasse in der Volksschule. Wenn es ihm zu Hause schlechter ging, hatte er Hausunterricht und wenn er im Spital war, die Heilstättenschule.

Andrea Kutschera von der Heilstättenschule ist Koordinatorin und Nahtstelle zwischen den Gruppen und sorgt unter den Mitschülern und Lehrern für Aufklärung über den Spitalsaufenthalt. So können Samuels Klassenkameraden auch gut mit der Krankheit ihres Mitschülers umgehen und freuen sich sehr, dass Samuel wieder in der Klasse ist.

"Das Interesse, der Umgang untereinander war in dieser Klasse herausragend", meinte lobend Andrea Kutschera.

Auch in der jährlichen Fastenaktion von Religionslehrerin Ingrid Kraus konnten die Schüler der Volksschule mithelfen, das Lernen in der Heilstättenschule zu erleichtern: Für Schüler, die im Bett bleiben müssen, sind Tablets die ideale Möglichkeit zum spielerisch und lustbetonten Lernen. Dank der Fastenaktion der Volksschule Poysdorf konnten in den Fastenwürfeln der Kinder insgesamt 1.335 Euro gesammelt werden. "Damit ist die Anschaffung von mehreren Tablets möglich", betonte Ingrid Kraus, die damit auch sehr stolz auf ihre Schüler ist.