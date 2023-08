Bezirk Mistelbach: Schülerzahlen bleiben stabil

Derzeit ist die Phase, in der die Hölle losbricht“, stöhnt Weinviertel-Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch: Eine Woche vor Schulbeginn versucht sie, das vorhandene Personal, das zugeteilt werden muss, auf ihre Region zu verteilen.

„Wir werden alle Regionen abdecken und alle Stellen besetzen können. Aber derzeit ist's halt ein bisschen hektisch.“ Denn kurzfristig entscheiden sich Lehrer, doch in Frühkarenz zu gehen, haben sich den Knöchel gebrochen oder bemerkt, dass sie in die Schule, für die sie sich beworben haben, 90 Minuten anreisen müssen – und das sei dann doch zu viel. „Aber wir sind gut aufgestellt“, sagt Ribisch. Fallen weiter Lehrer aus, so würden diese neuen Stellen neu ausgeschrieben.

Apropos personelle Verstärkung: Mit 1. September wird Philipp Griesmayr, bisher Direktor der Mistelbacher Mittelschulen, als Schulqualitätsmanager im Weinviertel die Bildungsdirektion verstärken. Er ist damit schon der dritte Direktor der Schule nach Franz Fürst und Christoph Eckel, der in die Bildungsdirektion aufsteigt. Die Bestellung der dann freien Direktionen in Sonderschule und Mittelschule werden noch vor Schulbeginn geregelt.

Schülerzahlen. Bei den Schülerzahlen gibt es über das gesamte Weinviertel gesehen keine dramatischen Verschiebungen: Die Grenzregionen sind stabil, leichten Zuzug gibt es im Speckgürtel rund um Wien und in den Ballungsräumen. „Aber wie viele Schüler konkret dann in den Klassen sitzen, das wissen wir erst, wenn die erste Schulwoche vorbei ist“, sagt Ribisch.