Eine neue Sitzecke für die HLW, eine neue Adresse fürs BORG

Im BG/BRG Laa hat sich im Sommer so einiges getan: Während am Dach einige Reparaturen durchgeführt worden sind, wurde auch die Verkehrssituation verbessert. Der Martin Wachter-Platz wurde gemeinsam mit der Gemeinde erneuert: Neue Parkplätze und Bushaltestellen sorgen jetzt für mehr Verkehrssicherheit vor der Schule.

Schulentwicklungsprozess geht in die Endphase

Nicht nur baulich, auch administrativ hat sich einiges getan über den Sommer: Der Schulentwicklungsprozess geht in die finale Runde und soll bis Weihnachten noch intensiv betreut werden. „Es werden dann neue Gegenstände in Richtung Demokratiekunde eingeführt, außerdem werden wir versuchen, in der Unterstufe den Sportunterricht mehr zu betonen“, erklärt Direktor Thomas Jaretz.

Außerdem gibt es im neuen Schuljahr auch einige Neubesetzungen der Lehrstellen, unter anderem auch Quereinsteiger. „Uns haben im letzten Jahr ein paar Lehrer verlassen - die einen, weil sie in Pension gegangen sind, andere hatten persönliche Gründe. Jetzt haben wir Neubesetzungen in den Fächern Physik, Zeichnen und Werken“, so Jaretz. Allgemein würde man aber schon merken, dass sich nicht mehr so viele auf die ausgeschriebenen Stellen bewerben wie früher. In den letzten Jahren hätten sich teilweise bis zu 15 Personen auf eine Stelle beworben, mittlerweile sind es teilweise nur mehr drei bis vier. „Es sind jetzt aber alle Stellen besetzt und wir hatten auch sonst keine bösen Überraschungen über den Sommer - insofern blicke ich sehr guter Dinge auf das neue Schuljahr“, zeigt sich Jaretz optimistisch.

Auch an der HLW Mistelbach wird sich bis zum Herbst noch einiges tun: Dank gutem Ressourcenmanagement wird es ab Herbst eine neue „Wohlfühlzone“ neben dem Pausenbuffet geben, erzählt Direktor Johannes Holzinger. „Ich war dieses Jahr sehr sparsam mit dem Budget, weil man ja nicht wissen konnte, wie stark die Energiepreise dann letztendlich tatsächlich steigen“, sagt er. Deshalb ist jetzt genügend Geld übrig, um für die Schüler eine neue Aufenthaltszone zu gestalten. Diese soll an der freien Fläche hinter dem Buffet Platz finden, und zwar direkt neben den Fenstern. „Das ist dann sicher fein für die Schüler, wenn es zum Beispiel in der Freistunde einen zusätzlichen Platz zum Sitzen gibt - und das auch noch direkt neben den Fenstern“, freut sich Holzinger. Neu wird nicht nur die Sitzecke sein - auch im Lehrplan wurden einige Verbesserungen durchgeführt. So wurden die Inhalte einiger Lehrfächer modernisiert, um sie attraktiv und praxisnah zu gestalten, so der Direktor.

Eine neue Schuladresse fürs BORG Mistelbach

Die wohl größte Veränderung gibt es dieses Jahr am BORG Mistelbach: Die Adresse für das gesamte Bundesschulzentrum ist neu: Das BORG wird künftig als einziges Gebäude an der Edmund Freibauer-Promenade zu Hause sein. Damit soll dem ehemaligen Direktor und Alt-Bürgermeister Freibauer gedacht werden, der voriges Jahr verstorben ist. Zu diesem Anlass findet am Freitag, 8. September, eine Feier statt.

„Abgesehen von dieser großen Änderung waren nur kleinere Reparaturarbeiten im Strom- und Elektrobereich notwendig“, sagt Isabella Zins, Direktorin des BORG Mistelbach. Im Laufe des Schuljahres wird allerdings die Sanierung für einen Teil der Sportanlage anfallen.

Alles in allem kann einem neuen, erfolgreichen Schuljahr jedenfalls nichts im Wege stehen!