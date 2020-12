„Völlig offen ist, wie stark, wann und in welchen Bereichen der Gemeinde und der Gemeindefinanzen, uns Covid-19 im Jahr 2021 treffen wird oder kann“, sagt Finanzstadtrat Roman Frühberger (ÖVP): „Wir rechnen mit Minus 900.000 Euro an Ertragsanteilen.

Welche Auswirkungen wird das, verbunden mit den zu erwartenden Mindereinnahmen der Gemeinde aus der Kommunalsteuer, auf das ambitionierte Schuldenabbauprogramm der Thermenstadt haben? „Das Modell Laa läuft mit Ende 2022 aus und wir werden diesen Schuldenabbauprozess jetzt nicht kurz vor dem Ende aufgeben“, sagt Frühberger.

Erklärtes Ziel sei es, das Modell Laa bis Ende 2022 regulär fertigzufahren und so schlussendlich dem Versprechen zum nachhaltigen Schuldenabbau auch gerecht zu werden. „Wir machen hier keinen Rückzieher. Auch Covid-19 wird uns daran nicht hindern.“ Plan ist, für den Voranschlag 2021 rund 1.000.000 Euro an Darlehen neu aufzunehmen. Das ist der Eigenanteil bei Straßenprojekten, Motorikpark, Kanalprojekten und Infrastruktur. „Trotzdem werden wir unsere bestehenden Kreditverpflichtungen um 2,2 Mio. Euro abbauen – wie auch in den letzten Jahren“, sagt Frühberger.

Voraussichtlicher Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2021 sind rund 12,5 Mio. Euro: „Hier sind wir auf Kurs“, versichert Frühberger.