Mehr Spielraum für die Stadtgemeinde Laa

„Geplant war, dass wir im März 2022 die Schulden der Stadtgemeinde Laa bis auf 12 Mio. Euro reduzieren“, sagt Finanzstadtrat Roman Frühberger: „So wie es aussieht, werden wir das sogar unterbieten und knapp bei 11,5 Mio. Euro zu liegen kommen.“

Entschuldung hat geklappt

Möglich wurde dies mit einem ehrgeizigen Schuldenabbauprogramm, das sich die Stadt unter Bürgermeister Manfred Fass 2012 verordnet hatte. Denn die Gemeinde hatte 24 Mio. Euro Schulden angesammelt, der jährliche Schuldendienst war derart drückend, dass budgetär keine großen Sprünge mehr möglich waren: „Es war zwar noch nicht fünf vor zwölf, unsere Rechnungen konnten noch bezahlt werden“, weiß der Finanzstadtrat aus der Zeit seiner Vorgänger, außerordentliche Ausgaben mussten im Haushaltsjahr 2012 aber ziemlich schmal gehalten werden. Gemeinsam mit der Erste Bank wurde ein Darlehens-Portfolio-Management-Modell geschaffen, bei dem im Prinzip alle damals laufenden 107 Kredite in einen Topf geschmissen wurden, die Gemeinde zahlte eine halbjährlich steigende Rückzahlungsquote auf Fixzinsbasis, die Erste Bank glich etwaige Schulden aus den Krediten aus. In Summe waren die Rückzahlungen so niedriger, als beim herkömmlichen Rückzahlungsmodell.

Schuldenstand hat sich deutlich reduziert

Ein Blick ins NÖN-Archiv zeigt, dass ursprünglich sogar eine Schuldenreduktion auf 8 Mio. Euro angepeilt wurde: Die Differenz von 3,5 Mio. Euro wurde zwar ebenfalls abgebaut, aber postwendend wieder in Kindergärten und Schulen reinvestiert - dort sei es besser aufgehoben, als auf dicken Sparbüchern, ist der Finanzstadtrat überzeugt.

„Ich glaube, dass das damals aus mehrfacher Sicht sinnvoll war“, sagt Frühberger. Zum einen, weil eine Gemeinde schon auf die Finanzen aus Sicht auf die nächsten Generationen achten muss und so für die Anforderungen der Zukunft gerüstet ist. „Den Bürgermeistern Manfred Fass und Brigitte Ribisch und den positiven Kräften in der Gemeinde ist es trotz der Darlehensverpflichtungen und dem damit verbundenen Sparen gelungen, einige große und viele kleine Projekte für die Laaer umzusetzen“, sagt Frühberger.

Auswirken wird sich der deutlich reduzierte Schuldenstand in dem finanziellen Spielraum, den die Stadtgemeinde heuer und im Voranschlag 2023 merken wird.

Wir haben in zehn Jahren unseren geplanten Schuldenabbau sogar übererfüllt.“ Roman Frühberger Finanzstadtrat

Wie geht es jetzt weiter? Ein zweites „Laaer Modell“ wird es nicht geben, weil die Ausgangslage am Finanzmarkt eine andere ist. Derzeit wird das bestehende Kreditportfolio neu geordnet, indem Zinsen und Laufzeiten geprüft werden, ob sie noch zeitgemäß sind und ob Rückzahlungsintervalle geglättet werden, damit auch die restlichen 11 Mio. Euro rückgezahlt werden können.

Fazit des Finanzstadtrates, der von Beruf Kreditleiter einer Regionalbank ist: „Wir haben in zehn Jahren unseren geplanten Schuldenabbau sogar übererfüllt. Das soll uns mal eine Gemeinde in unserer Größenlage in einer relativ strukturschwachen Region nachmachen.“

