50 Jahre nicht gesehen

„Beim letzten Jahrgangstreffen konnten wir nur über Videotelefonie mit ihm reden“, erzählte Gerhard Oppenauer. Jürgen Denner, dessen Großvater auch Bürgermeister in Wetzelsdorf war, lernte Koch/Kellner und zog 1980 nach der Praxis im Marchfelderhof in die weite Welt, um sich auf der Kanalinsel Guernsey sesshaft zu machen. Beim Heimatbesuch wurde Jürgen Denner gemeinsam mit seiner Gattin Aeleen vom wohl berühmtesten Wetzelsdorfer, NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing, begrüßt. Jürgen Denner hat es in Guernsey vom Kellner bis zum Hotelmanager geschafft.