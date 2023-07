Schulschlussturnier Rabensburger kämpften um den Sieg mit

Bürgermeister Wolfram Erasim mit der Siegermannschaft beim Fußballturnier der Neuen Mittelschule auf der Sportanlage des ESV Rabensburg. Foto: Kevin Nemecek

I n der letzten Schulwoche fand von der Mittelschule-Hohenau, in die auch 40 Rabensburger Kinder gehen, das Schulschlusssportfest mit einem Fußballturnier am Eisenbahner-Sportvereinsplatz in Rabensburg statt.

Bürgermeister Wolfram Erasim bewunderte, mit welchem Einsatz die Schülerinnen- und Schüler um den Sieg kämpften. Es wurde auch sehr fair gekämpft. Sieger wurde die 3a der Mittelschule Hohenau.