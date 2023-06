Aula der Volksschule Wolkersdorf wurde zur Bühne

Sie entwickelten mit den 14 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren zum Thema „Träume“ ein Stück, in dem auf das Buch „Das Traumfresserchen“ von Michael Ende zurückgegriffen wurde. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpften in verschiedene Rollen und begeisterten die Zuschauer mit ihrer Bühnenpräsenz und Spielfreude. Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius, der in Vertretung des Bürgermeisters die Begrüßung vornahm, gab seiner Freude Ausdruck, dass neben der Mal- und Musicalakademie nun auch die Schauspielakademie in Wolkersdorf Fuß gefasst hat.

Die Anmeldung für 2023/24 (Start Mitte September) ist ab sofort möglich auf der Homepage der NÖ Kreativakademien unter kreativakademie@mkmnoe.at – Schauspielakademie – „Schauspielakademie Wolkersdorf“.