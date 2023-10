Nach Unwetterschäden: Hochwasserrückhaltebecken in Lanzendorf eröffnet

Im Siedlungsgebiet von Lanzendorf kommt es bei extremen Niederschlagsereignissen immer wieder zu Überflutungen und Hochwasserschäden. Daher hat die Stadtgemeinde Mistelbach in der Katastralgemeinde Lanzendorf ein Hochwasserrückhaltebecken zum Schutz der Häuser in der Weinhebergasse und der Lanzendorfer Hauptstraße errichtet. Durch die Errichtung der Rückhaltemaßnahme am südlichen Ortsrand von Lanzendorf wird das angrenzende Siedlungsgebiet zukünftig vor 100-jährlichen Hochwasserereignissen geschützt, wirtschaftliche Schäden vermieden und das Kanalnetz von Lanzendorf entlastet.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf machte sich selbst ein Bild von dem neuen Auffangbecken: „Damit wird Hab und Gut gegen Hochwässer geschützt! Ich bedanke mich bei der Stadtgemeinde Mistelbach und den Verantwortlichen vor Ort, die hier gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und speziell der Wasserbauabteilung konstruktiv und tatkräftig zusammengearbeitet haben. Gemeinsam geht was weiter!“

Feldweg wurde angepasst, um Wasser besser zu führen

In Eigenregie durch die Abteilung Wasserbau des Land Niederösterreich wurde die Rückhaltemaßname im Zeitraum von November 2022 bis Juli 2023 ausgeführt und das Erdbecken errichtet. Dafür wurde bis zu 2,8 Meter Erde ausgehoben und das anfallende Material zur Dammherstellung wiederverwendet. Das Rückhaltebecken hat ein Retentionsvolumen von 2.350 Kubikmeter. Bei einem Starkregenereignis wird das Niederschlagswasser im Becken gesammelt und die Abflussspitze eines 100-jährlichen Ereignisses von 1,48 Kubikmeter pro Sekunde auf 0,15 Kubikmeter pro Sekunde gedrosselt.

Die Ableitung erfolgt mittels Rohrleitung in die bestehende Regenwasserkanalisation. Weiters erfolgte eine Anpassung des bestehenden Feldwegs zu einem „Wasserführenden Weg“, um das Wasser in das Becken zu leiten und für den Siedlungsraum einen 100-jährlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Über eine Viertel-Million für Auffangbecken

Die Finanzierung erfolgt nach dem EU-Programm LE14-20 „Ländliche Entwicklung“: Die Gesamtkosten des Hochwasserschutzes betragen 385.000 Euro. 80 Prozent, also 308.000 Euro, der Gesamtkosten werden von EU, Bund und Land Niederösterreich übernommen. Die restlichen 20 Prozent (77.000 Euro) werden aus Eigenmitteln der Stadtgemeinde Mistelbach finanziert.

Zur Umsetzung des Projektes war es erforderlich, neben dem Tausch von Grundstücken eine Kleinkommassierung (Zusammenlegung) in Zusammenarbeit mit der NÖ Agrarbezirksbehörde durchzuführen, da das Gebiet noch nicht kommassiert war und die in der Natur vorhandenen Grundgrenzen nicht mit der digitalen Katastermappe übereinstimmten. Die Kommassierung ist mittlerweile ebenfalls abgeschlossen.