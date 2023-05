Busse haben Fahrgastzahlen nach Ende der Bahn wieder verdoppelt

Im August 1902 wurde mit dem Bau begonnen, bereits am 26. April 1903 wurde die Linie Stammersdorf - Auersthal eröffnet, bis Groß-Schweinbarth verlängert wurde sie dann 1909. Mit September 1903 fuhren die Züge zwischen Gänserndorf und Gaunersdorf, dem heutigen Gaweinstal, durch das Schweinbarther Kreuz, ab 1906 sogar bis Mistelbach.

Auch wenn die Stammersdorfer Linie mit dem Bau der Schnellbahn gekappt wurde und die Bahn in Obersdorf endete, blieb sie bis in die 2010er-Jahre attraktiv: „Gute Taktverbindungen gab es auf der Lokalbahn von Obersdorf über Groß-Schweinbarth nach Gänserndorf und auf der Stichstrecke von Groß-Schweinbarth nach Bad Pirawarth“, schreiben Martin und Karl Zellhofer in ihrem Buch „Eisenbahnen im Weinviertel. Von den 1970er-Jahren bis heute“ (erschienen in der Edition Winkler-Hermaden). Als dann auf der Schnellbahn S2 zwischen Mistelbach, Laa und Wien die schnellen Züge eingeführt wurden, die nur mehr in den großen Bahnhöfen stehen bleiben, begann die Linie mit Endpunkt Obersdorf unattraktiv zu werden: Denn eine Einschleifung der Trasse nach Wolkersdorf oder gleich Richtung Wien wollte sich keiner leisten. Als der Bahnhof Obersdorf umgebaut wurde, wäre die Chance dafür da gewesen.

„Als ich vor 30 Jahren tagtäglich nach Wien in die Schule pendeln musste, waren rund 2.500 Fahrgäste pro Tag mit dem Zug unterwegs“, erinnert sich ein Bahnanrainer mit Wehmut. Kontinuierliche Fahrplanverschlechterungen und keine Anschlusszüge mehr in Obersdorf führten zu einem Fahrgastrückgang. 2019 wurde dann der Betrieb auf der Linie eingestellt und durch Busse ersetzt. Zuerst durch normale, später dann durch moderne E-Busse.

Ob diese Umstellung tatsächlich so viel besser ist, bezweifeln Menschen, die entlang der Schweinbarther Kreuz-Linien wohnen: „Vielen Bewohnern, die entlang des Schweinbarther-Kreuzes zu Hause sind, ist noch immer nicht klar, warum man die Linie eingestellt hat und eine ebenso schlechte Buslinie um viele Millionen Steuergeld errichtet hat“, sagt der Anrainer: „Ich wäre bei einem Anschluss auf die S-Bahn Richtung Wien sofort wieder im Zug statt im Auto.“

Beim Verkehrsverbund Ost Region (VOR) kann man diese Kritik nicht nachvollziehen: „Wir organisieren auf Basis der vorhandenen Möglichkeiten einen aus unserer Sicht bestmöglichen öffentlichen Verkehr. Wo, wie im vorliegenden Fall, kein Schienenangebot mehr zur Verfügung steht (für den Schienenpersonenverkehr), stellt sich für uns nur eine Frage: Wie können wir den Menschen am besten eine leistbare und verlässliche, umwelt- und klimafreundliche Mobilität organisieren?“, sagt Georg Huemer vom VOR und hält fest: Der VOR ist für Fragen der Schieneninfrastruktur nicht zuständig. Es würden keine Schienenstränge von ihm gebaut und auch nicht stillgelegt.

Seit 2022 fahren auf den Buslinien am Schweinbarther Kreuz moderne E-Busse, hier bei der Ladestation in Gänserndorf. Foto: VORBollwein

Im August 2022 ging für Huemer mit elf modernen E-Bussen im südlichen Weinviertel ein innovatives Vorzeigeprojekt an den Start. „Der dichte Regionalbusverkehr der Linien 530 und 535 in der Region Gänserndorf – Mistelbach – Wolkersdorf – Groß-Schweinbarth wird seitdem gänzlich emissionsfrei betrieben.“ Bereits seit 2021 verkehren die beiden Linien als verbessertes Nachfolge-Angebot für eine seitens ÖBB aus dem Angebot genommene Bahnlinie. „Zahlen belegen: Mit rund 1.400 Fahrgästen sind derzeit auf den Linien mehr als doppelt so viele Fahrgäste unterwegs wie früher mit der Bahn“, sagt der VOR-Sprecher. Die Bahnlinie, auf der immer noch Dieselloks fuhren, war zum Schluss nur mehr von rund 600 Fahrgästen täglich genutzt worden.

Ein anderes Problem mit der stillgelegten Bahnlinie hat ein Pillichsdorfer: „Wenn eh schon keine Züge mehr fahren: Warum gibt es dann immer noch die Stopp-Tafeln an den Bahnübergängen?“ Die sollten aus seiner Sicht ebenso schnell entfernt werden wie die Züge verschwanden.

