Schwer verletzt Dachlatte brach! 69-Jähriger in Asparn fünf Meter abgestürzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 9" flog den Mann ins Landesklinikum Horn. Foto: APA (Symbolbild)

W eil eine Dachlatte gebrochen war, ist ein 69-Jähriger am Montagabend in der Weinviertler Gemeinde Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) fünf Meter abgestürzt.