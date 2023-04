Schwerer Unfall A5 bei Wolkersdorf: Schwierige Bergung nach Unfall mit Transporter

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Schwerer Unfall auf der Nordautobahn vor der Abfahrt Wolkersdorf Süd: Der Transporter war in den Straßengraben gefahren, hatte sich überschlagen und war auf der Leitschiene zu liegen gekommen. Die FFs Wolkersdorf und Mistelbach-Stadt mussten zur komplizierten Bergung ausrücken. Foto: FF Mistelbach-Stadt